'Avviare subito il cantiere per il penitenziario di San Vito'

“Una struttura vetusta, inadeguata a qualsiasi funzione di rieducazione sociale. Per giunta sovraffollata, senza spazi per una vita che non sia in cella: vanno avviati quanto prima i lavori per l’edificazione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento e chiuso il penitenziario di Pordenone, inumano e antistorico”.

Queste le parole del senatore azzurro Franco Dal Mas all’uscita dalla sua visita alla struttura carceraria di Pordenone avvenuta questa mattina alla presenza del comandante Nicola Di Gennaro. “Bisogna sottolineare che in questo periodo nefasto e nonostante il sovraffollamento - ha aggiunto Dal Mas - in questa struttura non ci sono stati casi di particolare gravità legati al Covid. Ma è inaccettabile che nel 2021 esistano luoghi di detenzione vetusti, progettati per ospitare 39 detenuti e che, invece, abbiano una popolazione carceraria di 60 persone che prima del Covid erano addirittura 72”.

Accompagnato dal comandate Di Gennaro, il senatore Dal Mas, nel rispetto delle regole di distanziamento, ha voluto anche entrare nelle celle per sincerarsi personalmente delle condizioni di vita dei detenuti. “Finalmente il Consiglio di Stato ha sbloccato la questione San Vito: sovraffollamento, dotazione organica carente, mancanza di spazi vitali, nessuna possibilità di fare attività di recupero, sono condizioni inaccettabili per la nostra epoca” ha dichiarato che nei prossimi giorni continuerà le sue visite alle altre strutture penitenziarie della regione.