'Avviare subito il confronto sul sitema fieristico'

"Sul sistema fieristico era necessario fare chiarezza generale, con il contributo di tutti i soggetti interessati, per capire quale potrà essere il futuro del sistema stesso. Oggi, grazie alla nostra richiesta di audizione in commissione, è stato sancito un dato, ovvero che il sistema fieristico deve avere un unico interlocutore e che si ponga come obiettivo primario le risposte da dare al sistema produttivo del Fvg, insieme a quelle al mondo del turismo e dell'intrattenimento e a quello dei servizi. Ora serve un progetto concreto da far partire in tempi brevi dove la Regione assuma una ruolo di regia, funzionale alla successiva analisi tecnica che dovrà essere condotta dai diretti protagonisti". A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello a margine dell'audizione odierna in II Commissione (chiesta dallo stesso Bolzonello) dell'assessore alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini e dei rappresentanti dei poli fieristici, per l’illustrazione dello stato di fatto e delle strategie di sviluppo del comparto fieristico regionale.

"Chiariti gli obiettivi comuni, la Regione ora avvii un tavolo di confronto che tenga conto di numeri e territorialità per rappresentare il ventaglio di opzioni che poi dovranno essere vagliate e concretizzate dai soci". Infine, commenta Bolzonello, "l'audizione di oggi ha dato atto, in maniera pressoché unanime, al lavoro svolto negli anni dall'Ente Fiera Pordenone, per un processo di crescita che ha fatto del polo della Destra Tagliamento il traino fieristico della regione".

"In linea con scelte e comportamenti fin'ora tenuti, l'assessore Bini e l'amministratore di Udine e Gorizia Fiere spa, Gomiero sono a zero sulla progettualità e rilancio dell'ente fieristico, anche in un'ottica di sistema Fvg". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Franco Iacop. "Anche dall'audizione odierna, emerge chiaramente l’assenza di un sostanziale progetto strategico proprio da integrare nell’auspicata razionalizzazione del sistema fieristico regionale. La scelta dell’amministratore unico in capo al direttore generale di PromoturismoFvg doveva rappresentare proprio il contributo della Regione al processo di rilancio del polo e dell'integrazione delle fiere, nella valorizzazione di un patrimonio economico territoriale, quello della Fiera di Udine, che ha sempre rappresentato un punto importante per l’economia friulana. In questo è mancata la risposta sia da parte dell'assessore Bini, sia dell'amministratore Gomiero che si è limitato a indicare azioni nell'immediato che hanno finalità puramente immobiliari con destinazioni diverse dalla natura della promozione fieristica e di pura manutenzione degli immobili principali. Rimarranno così inutilizzati più di 6 milioni di euro di contributo regionale".

“Il sistema fieristico del Friuli Venezia Giulia ha bisogno di una società unica che gestisca più siti, come ipotizzato dal presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, dopo l'audizione in Commissione sulle strategie di sviluppo del comparto.

“Proprio l'attuale governance pordenonese ha dimostrato di avere una visione strategica di natura interprovinciale e interregionale, oltre che internazionale – aggiunge Capozzella -. Per questo ritengo che Pordenone abbia le carte in regola per giocare una partita da protagonista nel riassetto del sistema fieristico regionale”.

“La capacità di guardare al di là dei confini cittadini e provinciali – conclude il consigliere pentastellato – rappresenta infatti una caratteristica fondamentale per uscire dal campanilismo che avvilisce il Friuli Venezia Giulia, impedendogli di fare sistema”.