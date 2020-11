'Avviare subito una campagna d'informazione sui vaccini anti-Covid'

“Avviare una campagna di comunicazione per informare i cittadini dell'importanza e opportunità di vaccinarsi, facendo ampio uso dei media tradizionali e dei canali social, eventualmente anche ricorrendo a testimonial popolari, e contemporaneamente avviare ogni azione utile a smascherare le cosiddette "fake news" sull'utilizzo dei vaccini che continuano a circolare in rete. La richiesta non ha connotazioni partitiche e auspico possa essere condivisa trasversalmente”. Lo chiede la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte con un’interrogazione sottoscritta dai colleghi dem Elena Carnevali, Andrea Frailis, Stefania Pezzopane e Antonio Viscomi.

Ricordando che “lo stesso Ministro Speranza ha annunciato che il Piano per le vaccinazioni contro Covid-19 è una priorità assoluta del Governo”, la parlamentare spiega che “una volta disponibili in massa i vaccini, l'adesione consapevole da parte della popolazione sarà l'arma migliore che abbiamo a disposizione per combattere la pandemia. Poiché le caratteristiche della campagna vaccinale anti-Covid sarà necessario informare per tempo il pubblico e rassicurarlo sulla sicurezza dell’immunizzazione”.

“E’ al contempo necessario contrastare la diffusione di false notizie che - aggiunge Serracchiani - potrebbero insinuare preoccupazioni o diffidenza nei confronti dei vaccini, un fenomeno che l’Oms ha definito una minaccia globale”.