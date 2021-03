'Avviato il confronto con la Kronospan'

“L’incontro con la dirigenza di Kronospan segna l’inizio di un confronto sulle possibili criticità del progetto di costruzione del nuovo impianto di lavorazione, sul quale sono in corso approfondimenti volti alla tutela della sicurezza ambientale del nostro territorio”. Lo dichiara il deputato M5S Luca Sut, di ritorno dalla visita svoltasi lo scorso venerdì presso la sede Kronospan Italia di San Vito al Tagliamento, dove è avvenuto un primo confronto con l’Amministratore unico Massimo Cenedella, alla presenza dei consiglieri regionali Mauro Capozzella e Cristian Sergo.

“Dopo i contatti con il Consorzio industriale Ponterosso, il sindaco di San Vito e Ambiente Servizi, abbiamo apprezzato l’apertura mostrata da Kronospan verso le istanze della popolazione di cui siamo portatori - aggiunge il pentastellato, sottolineando come “le questioni aperte riguardano le emissioni in uscita dall’impianto e l’utilizzo di acqua di falda. Su quest’ultimo punto - chiosa il parlamentare - stiamo svolgendo particolari approfondimenti. Come già ribadito - conclude Sut - guardiamo al progetto senza alcun pregiudizio, ma con sguardo attento al suo impatto ambientale, oltre che agli aspetti economici e occupazionali legati al piano. Lo sviluppo industriale - conclude - non può prescindere dall’ecosostenibilità e, in tal senso, continueremo a vigiliare con la massima attenzione”.