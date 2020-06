'Azzolina imbarazzante, dimissioni'

"Il ministro Azzolina sempre più imbarazzante. Ora annuncia che dovrà portare fuori dalle aule il 15 per cento degli studenti. In altre parole ammette che, oltre alla testa, il governo ha perso anche definitivamente la partita sulla Scuola. Con tutte le conseguenze, purtroppo, per studenti, famiglie, docenti e presidi. Ci manca solo la 'lotteria didattica' con cui stabilire quali alunni potranno entrare nelle classi e quali no, dirottandoli chissà dove. Magari al parco, d'inverno, quando le temperature in Friuli Venezia Giulia vanno sotto lo zero. Azzolina si dimetta". Lo dichiara la deputata friulana della Lega Vannia Gava.