'Basta bandierine, Gorizia scelga di correre'

Passano per Gorizia le vie dello sviluppo, almeno tre corridoi per una nuova economia votata alle sfide futuro in relazione alle opportunità strutturali e non solo che si affacciano sull’isontino. Tre sono anche le chiavi per aderire a un’idea di progresso che non sempre sono state inserite o girate nella serratura giusta.

Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Antonio Misiani, ha tracciato un quadro completo della situazione geopolitica, individuando nella Zls, nell’occasione di Go2025 e nella tendenza al ritorno delle aziende in occidente, gli indirizzi sui quali Gorizia deve saper puntare. Al tavolo con la candidata sindaca Laura Fasiolo, Misiani ha abbracciato le iniziative lanciate in questi anni dall’opposizione facendo leva sulle nuove risorse che devono essere intercettate e che solo la competenza e serietà potranno cambiare volto a Gorizia, avviandola verso una crescita irrinunciabile.

"Purtroppo, le carenze e l’inadeguatezza dell’attuale amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, specie con le emergenti opportunità di crescita del nostro territorio che deve uscire da una situazione depressiva", l’esordio della candidata sindaca. "La Giunta non è stata neppure capace di produrre un piano di sviluppo per il Consorzio Industriale di Gorizia prima della fusione con il Consorzio del monfalconese. Dei 24 progetti per 6 milioni di euro a supporto delle imprese del neonato Consorzio industriale Isontino, solo uno arriva dal Goriziano".

Numeri che, secondo l’ex senatrice, evidenziano l’incapacità di proposte e la povertà di idee. "C’è la mia prima firma sul Ddl delle ZES, le Zone Economiche Speciali a sostegno del nostro territorio: una delibera sposata all’unanimità dalla Regione. Le Zone Logistiche Semplificate e Rafforzate sono sinonimo di detassazione, attrattività, sviluppo. Un volano magnetico per le imprese per il quale mi sono spesa in prima persona. Peccato che di tutta l'area consentita, oltre 140 kmq, a Gorizia siano stati destinati solo 51 ettari: il 3,6% del totale, ossia una porzione minimale rispetto a quanto sarebbe stato doveroso ottenere".

Un’occasione sulla quale l'amministrazione non avrebbe saputo farsi valere, accettando uno spazio troppo modesto per la vocazione e le potenzialità della città. "Noi intendiamo fare tutto il possibile, di concerto con il Parlamento e dialogando con Regione e Ministeri per l'ampliamento dell'area dedicata allo sviluppo impresa", continua Fasiolo. "In quel 3,6% si esaurisce il tempo dell’affabulazione quotidiana alla quale Gorizia sembra rassegnata. Il 12 giugno si potrà scegliere se far vivere questa città o continuare su una strada senza prospettive".