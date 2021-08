'Basta ipocrisie sui migranti afghani'

Sinistra Italiana Friuli Venezia Giulia denuncia in una nota "la disparità di trattamento riservata alla popolazione civile afghana: chi fugge dall’oscurantismo talebano e da vent’anni di guerra e instabilità creati della Nato ha pari diritto all’asilo, sia che giunga attraverso ponti aerei sia che giunga attraverso la tormentata rotta balcanica".

"Il 17 agosto, l’Anci ha diramato un comunicato in cui i comuni italiani si dicono disposti ad ampliare la rete SAI per coloro che rientrano nel programma di protezione, definito dal Governo, del personale civile afghano collaboratore del contingente militare nazionale, la cosiddetta Operazione Aquila. Alcuni sindaci del Fvg stanno sensibilizzando la popolazione locale sul tema dell’accoglienza con eventi come sit-in e flash mob di cui condividiamo lo spirito, ma sottolineiamo alcune contraddizioni sotto gli occhi di tutti: coloro che giungono in regione tramite ponti aerei umanitari Nato hanno pari dignità di coloro che giungono dalla rotta balcanica attraverso i fili spinati, le torture delle polizie di frontiera, i passeur strozzini e i droni e i visori notturni di cui la ministra Lamorgese fa vanto".

"Inoltre, chi giunge dall’Afghanistan attraverso la Slovenia viene respinto una volta giunto in Italia in modo illegale e in aperta violazione del diritto internazionale a fronte di un trattato bilaterale con la Slovenia la cui forza di diritto è subordinata alle convenzioni internazionali", prosegue Sinistra Italiana Fvg. "Ad accogliere i migranti della rotta balcanica ci sono associazioni e Ong che operano spesso nonostante l’aperta ostilità del governo, della magistratura e degli stessi comuni che ora offrono la loro ospitalità ai migranti che giungono coi ponti aerei. I comuni del Fvg hanno ora l’imperdibile occasione di mostrare un’inversione di tendenza e attuare vere politiche d’accoglienza diffusa per tutti".

"Sinistra Italiana sostiene con forza e si adopererà affinché chiunque scappi da guerre e torture abbia accesso a canali sicuri e legali di migrazione attraverso corridoi umanitari, in tal modo si porrà veramente fine alla piaga dello sfruttamento dell’immigrazione e si porrà rimedio ai torti causati dalle guerre d’aggressione e da secoli di colonialismo e neocolonialismo del tanto decantato Occidente", conclude la nota.