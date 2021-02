'Basta omofobia in Consiglio comunale'

Non si placano le polemiche a Trieste dopo l'aggressione in un'osmiza che ha visto tra le vittime anche Antonio Parisi, volto noto del mondo Lgbt e organizzatore di Jotassassina.

Dopo l'episodio, infatti, tra i tanti messaggi di solidarietà e allarme, si sono fatte notare le parole omofobe del consigliere comunale Fabio Tuiach che, in un post su Facebook, ha affermato, tra l'altro, che 'in più di un terzo dei Paesi al mondo il problema non esiste perchè per i gay c'è il carcere o la pena di morte'.

Frasi choc che hanno portato diversi esponenti politici, dal Pd al M5S, passando per Italia Viva e Open Sinistra Fvg, a chiedere le sue dimissioni. E proprio sulla scorta del post è nata la manifestazione organizzata questo pomeriggio da Arcigay Arcobaleno Trieste-Gorizia che ha richiamato diverse centinaia di persone in piazza Unità al grido 'Basta omofobia'.

All'evento - apartitico - hanno aderito diverse associazioni, da Fvg Pride alla Cgil, passando per Anpi e Ics; presenti anche diversi esponenti politici dell'opposizione triestina.

"Non solo chiediamo le dimissioni di Tuiach", spiegano gli organizzatori, "ma denunciamo per l’ennesima volta l’omolesbobitransfobia strisciante in Consiglio comunale. Dall’uscita dalla rete Ready per tutelare le persone Lgbt alla soppressione delle iniziative per il contrasto degli stereotipi di genere, dal negare la sala matrimoni per le unioni civili o la piazza e il patrocinio del Fvg Pride 2019. Chiediamo una chiara presa di posizione delle forze realmente democratiche".

L'uscita di Tuiach non è la prima. Il consigliere, votato in quota Lega ma poi espulso dal Carroccio e passato al gruppo misto, è stato spesso al centro di polemiche per le sue posizioni estremiste contro, di volta in volta, omosessuali, migranti o altre confessioni religiose.

Il caso ha avuto vasta eco nazionale e i Sentinelli di Milano - movimento laico e antifascista che si contrappone a soprusi, discriminazioni e violenze che colpiscono omosessuali e migranti, ma anche vittime di stalking e razzismo - hanno annunciato che lunedì 22 febbraio depositeranno una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste contro il consigliere comunale Tuiach.

Del caso si sta occupando l'avvocato Paola Ponte del Foro di Milano. "I contenuti sono ancora più gravi in ragione del fatto che l’autore è un consigliere comunale di Trieste, personalità in vista e con incarico istituzionale. Le parole utilizzate non possono che essere considerate un incitamento all’odio sulla base dell’orientamento sessuale. Il post denota e specifica un tratto significativo, caratterizzato da pesante intolleranza e sprezzante omofobia".