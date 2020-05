'Basta parole offensive, le donne meritano rispetto'

"Il titolo scelto per l’iniziativa svolta circa un anno fa", spiegano le Segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia, "ovvero ‘il peso delle parole’ per affrontare il modo comunicativo sempre più sessista utilizzato ai giorni nostri per affrontare temi di attualità, ma non solo, quando protagoniste sono le donne purtroppo è sempre attuale".

"Stiamo assistendo infatti a una continua e pericolosa ascesa di odio sessista, che non può essere considerata libertà di espressione nel rispetto della democrazia. La verità è che non può avere nessuna giustificazione. Anzi va condannata, sempre e ovunque. La liberazione di Silvia Romano avrebbe dovuto suscitare solo gioia, semplicemente gioia, perché una ‘nostra figlia’ è tornata a casa. Tutto il resto appartiene alla sua sfera privata e personale". Questo è il pensiero che con forza esprimono le tre sindacaliste regionali di Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia. "Sconcerta che anche in Parlamento si siano manifestati atteggiamenti beceri, che offendono la bontà di ‘gesti di umanità’ probabilmente con l’obiettivo di sminuire i sentimenti di paura che può aver vissuto una giovane donna in diciotto mesi di prigionia".

"Quando si affronta il tema Donne e la violenza fisica o psicologica da esse subite, pare si voglia deliberatamente ‘confondere’ tra chi è la vittima e chi è il carnefice. Questa ‘semplificazione’ è raccapricciante per una società che si definisce civile e progredita".

"Ritengo che una società non possa essere considerata ne civile, ne progredita – sostiene Claudia Sacilotto, segretaria regionale Cisl Fvg - se continuiamo a giudicare le donne - dal loro aspetto fisico, da come si vestono o dalla loro pettinatura, senza mai mettere al primo posto la loro professionalità, il loro impegno, la loro dedizione in quello che fanno e il contributo che danno alla società. Il caso di Giovanna Botteri è uno degli ultimi esempi. Una persona che ci narra ‘l’attualità’ magari anche in zone ‘difficili’ non è una fotomodella che deve veicolare messaggi di bellezza, deve invece dare notizie su l’attualità e la situazione complessiva per far comprendere il contesto, compito che la Botteri svolge con estrema professionalità".

"In questa fase storica ancor di più linguaggio e comportamenti sono importanti – aggiunge Rossana Giacaz, segretaria regionale Cgil Fvg – perché durante le crisi economiche le prime a pagar sono purtroppo le donne e non vorrei che con questi eventi venisse sdoganato nuovamente un concetto di Donna che diventa nuovamente bersaglio/vittima, quindi maggiormente sacrificabile".

Magda Gruarin segretaria regionale Uil Fvg, si sofferma sul difficile momento che si sta vivendo ed esprime “una forte preoccupazione non solo sul permanere, ma sull’inasprirsi di atteggiamenti intolleranti, cattivi e non solo nei confronti delle donne. Questo periodo avrebbe dovuto far riflettere sull’importanza della solidarietà, del rispetto tra persone”. Si augura che la “ripresa” della fase due “non sia un ri-prendere e ripetere gesti, parole ,azioni che hanno reso il nostro modo di vivere così complicato e povero di relazioni costruttive”.