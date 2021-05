'Belloni e Sequi, due nomine che premiano la qualità della Farnesina'

"Gli incarichi assegnati dal Governo Draghi agli ambasciatori Belloni e Sequi sono un premio alla qualità espressa dalla Farnesina, nelle posizioni di vertice dell'Amministrazione e in fondamentali ruoli di rappresentanza internazionale". Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), membro della commissione Esteri di Palazzo Madama, a proposito delle nomine degli ambasciatori Elisabetta Belloni e Ettore Sequi, rispettivamente a capo del Dis e a segretario generale della Farnesina.

"Il riferimento tecnico-istituzionale già espresso a lungo e con competenza da Belloni - evidenzia Rojc - sarà ora messo alla prova sul fronte delicatissimo della sicurezza nazionale: la fiducia nelle sue doti si somma alla soddisfazione per una nomina al femminile".

"L'autorevolezza e l'esperienza indiscutibili dell'ambasciatore Sequi - aggiunge - saranno a servizio di una struttura sempre più strategica per il nostro Paese e per la sua missione in ambito Ue e Nato".