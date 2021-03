'Bene Gelmini in Fvg, ma poco rispetto istituzionale'

“Positivo che una ministra del Governo Draghi venga in visita nella nostra regione, con i drammatici numeri sanitari che presenta il Friuli Venezia Giulia e con le sfide che ci attendono per la ripresa. Il governo Draghi nasce proprio da queste necessità impellenti e dal senso di responsabilità e delle Istituzioni dimostrato quasi da tutti. A maggior ragione, il presidente Fedriga avrebbe dovuto seguire senso e regole istituzionali, che devono sempre valere e vengono sempre prima di amicizie o appartenenze di partito”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito della composizione della delegazione che oggi a Trieste ha incontrato la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini.

“Se si prevedono parlamentari ad un incontro istituzionale con un Ministro nella sede della Regione – sottolinea Shaurli - si chiamano tutti, anche quelli del Pd, del M5S, della Lega o di FdI che non abbiamo visto presenti alla riunione. E’, invece, fuori dalle regole che l'unica parlamentare presente oggi accanto alla Ministra fosse la coordinatrice regionale di Forza Italia. Del tutto inspiegabile la presenza al tavolo del capogruppo di FI nel Consiglio comunale di Trieste”.

“La ministra Gelmini ha chiarito che il Governo centrale, non essendo un governo politico, guarda più ai rapporti istituzionali che alle casacche dei ‘governatori’ regionali: ha quindi correttamente rinviato tutti i dossier all’interlocuzione con i ministri dell'Economia e dell’Istruzione. Va dato atto alla ministra che il dossier sulle province elettive, di cui peraltro non esiste ancora una traccia testuale, è stato liquidato come non all'ordine del giorno del Governo Draghi”, così il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Salvatore Spitaleri.

Per Spitaleri “un tema importante è quello dei Patti e dei rapporti finanziari tra Stato e Regione e del contributo del FVG al PNRR: emerge sempre più con chiarezza che i fondi devono essere utilizzati per iniziative di sviluppo e non per fare semplicemente opere pubbliche, magari ferme da anni perché non strategiche. Su questi aspetti, è necessaria in tempi brevi una riflessione che ribalti completamente le proposte già avanzate, prive di ogni aderenza alle linee nazionali”.

Puntualizzando che “nei rapporti istituzionali è necessario un minimo di memoria storica”, Spitaleri va ricordato che “il Governo giallorosso ha già congelato il contributo di solidarietà che veniva dal Patto Fedriga-Tria, per cui nulla è stato trattenuto dallo Stato, e per allentare la morsa del Covid ha iniziato a finanziare in maniera significativa sanità e sistema degli Enti locali anche del Friuli Venezia Giulia”.