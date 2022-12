'Bene il confronto sulla parità alla base Usaf'

La Commissione regionale Pari Opportunità (Crpo Fvg) ha riattivato un confronto - definito "molto proattivo" - con i referenti per la parità di genere dell'Aeronautica militare statunitense di stanza ad Aviano (Usaf) e dello stesso Comando dell'aeroporto.

“Finalmente dopo questo interminabile periodo di difficoltà causato dalla pandemia, abbiamo ripreso il dialogo”, commenta la presidente della Crpo Fvg, Dusy Marcolin. “Hanno preso parte anche i referenti delle Pari Opportunità per il Comando Aeroporto Aviano con i quali vogliamo attivare un costante confronto”.

“Dopo il precedente Tavolo di lavoro con tema il confronto tra le diverse normative legate alla parità di genere nel mondo del lavoro appunto, avevamo programmato e si è svolto nei giorni scorsi nella sede della Regione a Pordenone il Tavolo sulla violenza e prevenzione dei suicidi. E' stato un confronto davvero proficuo a cui hanno partecipato Gianna Zamaro, Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità e Miriam Totis del Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell’integrazione e assistenza sociosanitari”.

Per la parte dell'Aeronautica militare statunitense Usaf erano presenti Cindi Drake, Responsabile Programma Prevenzione Violenza e Suicidi (Violence Suicide Prevention Program Manager), John Franco, Coordinatore Programma Supporto alla Comunita' (Community Support Coordinator), il sergente Malachi Speller, Responsabile Programma Salute Mentale (Mental Health Supervisor), il maggiore Kaylee Ausbun, Coordinatrice Programma Risposta Violenza Sessuale (Sexual Assault Response Coordinator), il capitano Joshua Flynn, Chaplain, Capitano Cappellano, Coordinatore Programma ASIST - Training Applicato sulle Abilita' di Intervento alla Prevenzione Suicidi (Applied Suicide Prevention Skills Training Coordinator), il sergente Jacob Hartner (Applied Suicide Prevention Skills Training Coordinator), il sergente Jill Dona, come sopra (Applied Suicide Prevention Skills Training Coordinator), il sergente Brian Bollhoefer, Responsabile Ufficio Pari Opportunita' (Equal Opportunity Office Superintendent), il capitano Deonte Williams, Equal Opportunity Office, e Marissa Pearl, Artist, Volunteer, Activist.

Per il Comando Aeroporto Aviano il capitano Giuseppe Monopoli, Gender Advisor per il Comando Aeroporto Aviano, e il maresciallo Chiara Melchionno, Gender Focal Point e Consulente del Comandante per le Pari Opportunità per il Comando Aeroporto Aviano.

“Sono particolarmente soddisfatta”, conclude Marcolin, “di questa fattiva e importante collaborazione in quanto lo scambio di riflessioni su materie relative al superamento delle discriminazioni in ambito lavorativo, del raggiungimento della parità di genere, dell'analisi dei fenomeni critici legati alle violenze, ci aiuteranno certamente a migliorare e a comprendere le eventuali aree di approfondimento. Nel ringraziare moltissimo gli intervenuti confermo che ci siamo lasciati con l'intenzione di proseguire questi tavoli tematici e prossimamente individueremo l'argomento specifico su cui confrontarci”.