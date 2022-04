'Bene il doppio cognome, ma bisogna invertire il calo demografico'

“Il doppio cognome non diventi una disputa ideologica che ha come unico risultato quello di nascondere la vera questione capitale: la denatalità. Senza interventi finalizzati a sostenere le giovani coppie, favorire le condizioni perché possano avere figli, aiutare quelle che vorrebbero ma per le quali il concepimento spontaneo è impossibile o quasi rischiamo che a beneficiare della decisione della Consulta siano sempre meno bambini” scrive in una nota Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera.

“Ogni scelta che va verso una vera uguaglianza di genere è benvenuta, ma è una pia illusione pensare che l’automatismo del doppio cognome possa essere la sconfitta di certi retaggi culturali. Come ha giustamente detto il ministro Gelmini non siamo di fronte a una rivoluzione ma a una bella notizia. La vera rivoluzione - incalza il deputato - è invece investire per arrestare il calo demografico e invertire la tendenza che vede l’Italia avviata verso un futuro incerto. Politiche sociali ed economiche strutturali di sostegno alle famiglie, sensibilizzazione sulle cause di infertilità e un investimento nella procreazione medicalmente assistita in modo che sia accessibile a tutti, economicamente e geograficamente. Perché, ricordiamolo, si tratta di un percorso costoso e realizzato in strutture presenti non omogeneamente sul territorio nazionale. Il Parlamento affronterà la questione del doppio cognome, ma prima è necessario che intervenga su problemi più pressanti”, conclude Novelli.