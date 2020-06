'Bene il Governo su industria, lavoro e logistica'

“Il Governo con il ministro Patuanelli ha guidato bene il percorso verso la riconversione dell'area, alla quale avremmo voluto giungere in modo parzialmente diverso. Si investiranno comunque ingenti risorse pubbliche che serviranno a mantenere attivo un sito di produzione industriale e a tutelare i posti di lavoro su cui comunque vigileremo, e si darà impulso a una vocazione logistica per la quale avevamo gettato le basi negli anni scorsi”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), commentando l'annuncio del ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in merito alla prossima firma dell'Accordo di programma per la riconversione industriale e gli interventi di tutela ambientale della Ferriera di Servola, a Trieste.

Auspicando “sia ritrovata l'unità sindacale incrinata”, la parlamentare evidenzia che “va riconosciuto l'impegno di Fincantieri a collaborare per evitare che dei lavoratori siano espulsi da un processo di riconversione e sviluppo che richiede comunque tempo e riqualificazione professionale”.