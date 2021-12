'Bene il primato di Trieste, ma ora area vasta fino a Verona'

“Vanno bene le celebrazioni ma solo gli stracotti dormono sugli allori. Il primato di Trieste sia occasione e stimolo per ragionamenti di efficacia e non di vanità. La crescita del capoluogo regionale è un dato di fatto e può portare con sé lo sviluppo per l'intera regione. Ma solo se l’orizzonte è quello di un’area vasta, de-confinata, relazionalmente aperta e infrastrutturalmente servita. Altrimenti la prossima classifica potrebbe essere meno entusiasmante”. Lo afferma il senatore azzurro Franco Dal Mas commentando il posizionamento di Trieste e delle altre città del Friuli Venezia Giulia nelle prime posizioni della classifica annualmente stilata da Il Sole 24 Ore.

“Sfruttiamo l’occasione del PNRR - continua Dal Mas - nel senso della semplificazione e dell’efficientamento. A Bologna si fa un’azienda sanitaria da un milione di abitanti. Qui solo grazie alla legge Riccardi abbiamo iniziato il percorso della razionalizzazione”.

Semplificazione, efficientamento, valorizzazione delle relazioni, potenziamento delle infrastrutture sono temi sui quali Forza Italia FVG sta lavorando da tempo e che sono stati anche oggetto di un recente e partecipato convegno a Villa Manin.

“Il Sole certifica che viviamo in un posto stupendo - dichiara Dal Mas - allora questa sia l’occasione per fare un passo in più: la riforma del Titolo V della Costituzione ha creato più danni che soluzioni. La Corte Costituzionale è oberata dalla conflittualità generata da venti legislazioni regionali che producono norme in conflitto con quella nazionale. Serve allargare queste ‘oasi di tranquillità’ rivedendo il sistema delle regioni e pensando in termini di una reale area vasta”.

Per il senatore azzurro il FVG raccoglie il giusto riconoscimento perché correttamente amministrato dal centrodestra. Però "sarebbe un ossimoro lasciare nelle mani di un bipopulismo nazionalista antieuropeo le opportunità generate dal New Generation EU" afferma Dal Mas.

Serve una visione integrata e di sistema che dia gambe a un asse cha va dal fino a Verona, per generare quella massa critica che, con efficienza, ottimizzazione, razionalizzazione, diventi il motore vero dello sviluppo nazionale: "si trasformi la grande capacità attrattiva del porto in un canale di sviluppo che renda tutta questa area, ripeto da Trieste a Verona, l'interlocutore vero dei grandi traffici del Mediterraneo”.

Quindi, conclude Dal Mas, “non fermiamoci al belletto ma riprogettiamo il nostro stare al centro di un sistema di potenzialità che ci vede essere uno snodo relazionale con realtà geografiche ad alta potenzialità di sviluppo, per stimolare e guidare un cambiamento strutturale a livello nazionale: piccolo è bello per la letteratura, nella pratica servono grandi sistemi, piattaforme, progetti per confrontarci con l’Europa non con il vicino di casa”.