'Bene il progetto di Confindustria Udine sulla Zls'

"L’annuncio dell’attivazione di uno studio sulle opportunità di una ZLS da parte di Confindustria Udine non può che farci piacere. Dopo che abbiamo depositato un progetto di legge ad hoc in Parlamento (nella precedente legislatura con la sen. Fasiolo e a ottobre scorso con la sen. Rojc), dopo l’approvazione unanime, il 3 luglio 2020, in Consiglio regionale della mozione 185 (promotore il gruppo PD), dopo la costituzione del tavolo interassessorile da parte della Giunta, va accolto con attenzione lo sprone della rappresentanza degli industriali friulani". Lo dichiara il capogruppo Pd nel Consiglio regionale Fvg Diego Moretti, dopo l'annuncio della redazione di un documento strategico per la fattibilità di una Zona logistica semplificata in Friuli, fatto da Confindustria Udine e Cosef, il Consorzio per lo sviluppo economico del Friuli.

"Le ZLS rafforzate - spiega il capogruppo dei democratici - previste dalla legge di stabilità 2020, costituiscono un’occasione per il rilancio delle aree portuali e retroportuali della nostra regione attraverso riduzioni modulate dell’Ires, dell’Irap e della Tari, ma anche riduzione del costo del lavoro per i primi 5 anni di attività, pari al 50% per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a 12 mesi, disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate, nonché misure semplificative in fase autorizzativa. L’auspicio - conclude Moretti - è che su questo tema vi sia un impegno comune di tutte le forze politiche”.