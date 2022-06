'Bene il salario minimo, ora fare presto'

“L’accordo raggiunto sulla direttiva Ue relativa al salario minimo è la conferma del fatto che anche su questo tema il Movimento cinque stelle aveva ragione”. Lo dichiarano in una nota Sabrina De Carlo e Luca Sut, Deputati del Movimento 5 stelle eletti in Friuli Venezia Giulia.

“Da anni il Movimento chiede l’introduzione in Italia di regole che contrastino lo sfruttamento e i salari da fame. Lo abbiamo fatto in tutti i modi, anche attraverso proposte di legge in Parlamento. Registriamo che in questi giorni, finalmente - aggiungono De Carlo e Sut - il vento sembra cambiato e che anche forze politiche finora fredde o addirittura ostili inizino a comprendere non solo la necessità, ma l’urgenza di questo provvedimento. Facciamo presto, allora. Quella dei salari bassi è sempre più un’emergenza”.