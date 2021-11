'Bene il Super Green Pass, dubbi sull'applicazione in zona bianca'

Dopo giornate di confronto e mediazione tra le varie posizioni, il presidente Massimiliano Fedriga può festeggiare il risultato ottenuto con l'approvazione del nuovo decreto Covid. A Non è l'Arena su La7 ha commentato: "Ringrazio il premier per la collaborazione che ha voluto: penso sia un passaggio importante in un momento in cui si devono fare scelte non facili, che non si vorrebbe fare. Ma sono decisioni che puntano a tenere aperte le attività. Tutto nasce da una mia proposta, non con l'ottica di mettere restrizioni ma di rivedere i modelli delle diverse zone colorate, perché abbiamo un'arma in più che è il vaccino. Dalla zona gialla in poi le restrizioni erano già previste per tutti. Adesso chi si è vaccinato o è guarito può continuare a svolgere le attività".

"Alcuni governatori - ha poi ricostruito Fedriga - hanno chiesto misure 'preventive' per le zone bianche. Io ho espresso le mie perplessità sull'anticipo delle misure alla fascia bianca perché temo per la tenuta sociale. Ma questa è una misura temporanea, prevista fino al 15 gennaio, quindi è una parentesi".

"Io cerco di guardare con concretezza ai problemi, senza posizioni ideologiche: voglio dormire con la coscienza di aver fatto il massimo per i miei concittadini, pur sapendo che possono essere stati fatti degli errori".

Rispetto alle contestazioni 'no Green Pass', "io sono disposto al dialogo con tutti, ma se qualcuno crede che ci divertiamo a prendere queste misure si sbaglia. Sono scelte costruttive per guardare al futuro. Io mi affido alle istituzioni sanitarie per prendere le decisioni. Non m'informo sui social e non ho le competenze per fare le valutazioni di carattere sanitario: devo fidarmi della scienza che, negli anni, ha debellato malattie e allungato l'aspettativa di vita, anche grazie ai vaccini", ha concluso Fedriga.