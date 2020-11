'Bene l'accordo fra Regioni per evitare altre chiusure'

“Bene l'accordo tra Regioni, perché oggi deve essere chiara a tutti la priorità: evitare altre chiusure, dare risposte ai cittadini, riorganizzare la sanità regionale per affrontare l'emergenza e garantire il diritto alla salute ordinario. Non andare in piazza a cavalcare proteste per un pugno di voti”. E’ il giudizio del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli sulla nuova ordinanza anti-Covid emanata oggi dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, d'intesa con i presidenti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.

“Speriamo che oggi ci sia un reale e radicale cambio di linea a partire – precisa Shaurli - dal riconoscimento dei rischi per i cittadini e dell’emergenza che stanno vivendo la Regione e la sua sanità pubblica”.

“Quando si fanno finalmente delle scelte non si può accontentare tutti e – aggiunge Shaurli - magari rimangono questioni da limare o migliorare, su cui bisogna impegnarsi nei prossimi giorni”.