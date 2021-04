'Bene l'attenzione del Governo sulle infrastrutture Fvg'

“È un bel segnale l’attenzione rivolta dal Governo e dalla Regione al potenziamento delle infrastrutture dei nostri territori, sia di quelle portuali che di quelle ferroviarie: un segnale che fa confidare in una ripartenza economica rapida, che può giungere in poco tempo a superare i livelli pre-pandemici", dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.

"I fondi anche per Portorosega e l’inclusione del potenziamento della linea Venezia-Trieste tra le 57 opere pubbliche strategiche affidate ai commissari straordinari sono una grande opportunità per la Regione: da qui la necessità ulteriore di fare sistema e di sviluppare progettualità a medio e lungo termine atte a poterne sfruttare tutti i benefici. Se entriamo definitivamente nell’ottica che Trieste e il suo sistema portuale (articolato anche su Monfalcone e Porto Nogaro) saranno il principale snodo commerciale dell’Adriatico e il principale collegamento con il cuore dell’Europa e ne sfruttiamo appieno le potenzialità, allora il Friuli-Venezia Giulia avrà superato uno step importante per diventare uno dei principali player europei”, conclude Pettarin.