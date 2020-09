'Bene la fiera unica sul modello Pordenone'

"Pordenone è di fatto la fiera di riferimento del Friuli Venezia Giulia" sicuro e propositivo, interviene il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso, specificando che il polo fieristico pordenonese è un modello meritorio da prendere ad esempio e dovrebbe essere una realtà capofila nel sistema fiere in regione.

"L’indirizzo della giunta regionale, emerso a conclusione dei lavori della II Commissione consiliare, di voler accompagnare e velocizzare un processo di valorizzazione del comparto che vedrà fondersi in un sistema fieristico unico e coeso tutte le realtà del Fvg, mi trova quanto mai d’accordo. Ritengo doveroso che la Regione sia incaricata di accompagnare l'operazione, semplificandola e snellendola, così da valorizzare al meglio le eccellenze e le esperienze territoriali già esistenti, tutelando l'occupazione, aprendosi anche al bacino dell'intrattenimento e dei servizi, nonché regalando una preziosa vetrina alle imprese locali".

Nonostante gli effetti pesanti del Covid e lo scenario di crisi del settore iniziata nel 2008, tutti sono concordi nel prendere spunto dalle grandi concentrazioni nazionali, "che potrebbero esser coordinate al meglio –conclude Basso- proprio da una nascente commissione Fiere in rete, che vedrebbe Pordenone come punto di riferimento strategico ed operativo, in piena e armonica sinergia con Udine e Gorizia, per tutte le attività economiche e sociali dell'intero territorio. Una realtà sempre più moderna e competitiva, capace di sviluppare business innovativi, creare alleanze e reti che puntano ad una ancora maggiore internazionalizzazione".