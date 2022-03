'Bene la proroga dei contratti Covid nella scuola'

"Da Roma potrebbe arrivare un'attesa e positiva risposta al mondo della scuola che oltre ad aiutare i nostri bambini e ragazzi a recuperare quanto perso con la dad, potrà magari essere utile anche per quelli provenienti dall'Ucraina, che le nostre comunità si stanno impegnando a ospitare". Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Chiara Da Giau (Pd) commentando la notizia della proroga dei contratti Covid nella scuola fino al termine delle lezioni, contenuta nel decreto all'esame del Consiglio dei ministri.

"La proroga di questi contratti è una delle richieste che arriva dai presidi, anche del Fvg, e della quale il Pd si era fatto parte attiva anche nel corso dell'audizione in VI commissione dei dirigenti scolastici. Questo provvedimento sarà utile nel finale di anno scolastico per affrontare le attività di recupero degli apprendimenti, sicuramente penalizzati dall'attività didattica a distanza, ma potrebbe esserlo anche nei confronti dei ragazzi e bambini provenienti dall'Ucraina. Il personale "Covid" potrebbe infatti contribuire a mettere in campo i progetti per l'accoglienza di chi fugge dalla guerra e dare così una piena ospitalità".