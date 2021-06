'Bene la riduzione della Tari, ma ci vuole visione'

“Poteva essere l’occasione giusta per un gesto concreto per dimostrare maggiore sostegno ai nuclei familiari con bambini o con soggetti incontinenti e, più in generale, con soggetti non autosufficienti e con disabilità (estensione art.23 Regolamento Tari)", commenta da Pasiano di Pordenone Ketty Roman per il gruppo Progetto Futuro, in rappresentanza di tutti i Gruppi di Minoranza.

"Per ristorare almeno in parte le aumentate difficoltà organizzative ed economiche che si sono trovati ad affrontare. È un peccato che l’attuale Maggioranza abbia pensato solo alle utenze non domestiche. Come Minoranza, sia chiaro, abbiamo votato unanimi a favore della riduzione, tuttavia da un’Amministrazione che spesso ha fatto della difesa e dei servizi alla famiglia uno dei capisaldi della propria identità, una bandiera, ci aspettavamo una riflessione e degli interventi anche in questa direzione".

"Perdura la sensazione che questa Amministrazione agisca con azioni cerotto, dopo che il problema non si può più ignorare. Manca una visione d’insieme. Essere capaci di azioni concrete prima che uno stato di sofferenza degeneri in emergenza, è un indicatore potente della capacità di visione e di ascolto che un’Amministrazione ha verso i propri cittadini. È un peccato che questa occasione sia stata persa. Speriamo che presto, nell’interesse della comunità pasianese, i colleghi di Maggioranza accolgano il nostro invito a creare situazioni in cui discutere di misure e azioni in via preliminare, prima di arrivare in sede di voto", conclude Roman.