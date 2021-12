'Bene le misure a sostegno del Trieste Airport'

“Siamo soddisfatte per l’approvazione del sostegno all’aeroporto di Trieste e degli altri scali che potranno godere del beneficio che entra nella legge di Bilancio, per mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dalla pandemia. L’aeroporto del Friuli Venezia Giulia è essenziale per assicurare i collegamenti da gran parte della regione verso la Penisola e nelle rotte internazionali”. Lo dichiarano, per il Pd, la senatrice Tatjana Rojc, firmataria di un emendamento alla Legge di Bilancio confluito nel testo definitivo e la presidente del gruppo Pd Debora Serracchiani, che già nel Dl Sostegni aveva inserito l'eliminazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco agli aeroporti che avevano registrato nell'anno 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità.