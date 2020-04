'Bene più minoranze nella tv pubblica'

"Una presenza maggiore in quantità e qualità delle lingue minoritarie nella tv pubblica è sempre un buon segno e da parte di questo Governo non ci dobbiamo accontentare di nulla di meno, anzi impegnarci perché si faccia di più. Le minoranze esistono se sono visibili e se la loro identità è riconoscibile, e in Friuli Venezia Giulia come in altre regioni il pluralismo è il sigillo della democrazia". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, in merito all'atteso rinnovo della convenzione tra il Governo e a Rai, in cui si devono definire gli spazi per le lingue minoritarie.

"Soddisfazione" ha espresso la senatrice anche per "l'accoglimento dell'ordine del giorno che assegna uno stanziamento di risorse aggiuntive nel 2020 al Fondo per il pluralismo: si sosterranno così le emittenti locali che stanno svolgendo in questo periodo difficile un gran lavoro di informazione sui territori, e che patiscono la crisi. Anche ad esse - puntualizza - è assegnato il compito di fare informazione plurale non di parte o di comodo".