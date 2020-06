'Benzina a un euro, il Governo non ignori il problema'

“Il Governo italiano non può continuare a ignorare l'emergenza economica che si sta verificando nelle zone di confine del Friuli Venezia Giulia. Austria e Slovenia, dopo aver riaperto i confini, hanno ridotto le accise sui carburanti facendo arrivare il costo della benzina ad appena un euro al litro" dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.

"È l'ennesima dimostrazione di quanto sia urgente un intervento sistemico per garantire all'economia del Friuli Venezia Giulia un alleggerimento della pressione fiscale per potersi confrontare ad armi pari con la concorrenza d'oltre confine. Il governo prenda al più presto in considerazione l'istituzione di una zona economica speciale lungo il territorio del Fvg al confine con Slovenia e Austria, e valuti con ancor più urgenza una revisione al ribasso delle accise sui carburanti. È una necessità urgentissima, promessa anche da alcune forze al governo durante la scorsa campagna elettorale, a cui non si è ancora data risposta. Lo si faccia ora, e subito, prima che tanti lavoratori del Fvg restino senza lavoro”, conclude Pettarin.

“A quella che di fatto è una temporanea zona franca in Slovenia rispondiamo istituendo nostre Zone franche urbane confinarie vere e proprie”. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), in merito alla decisione del governo di Lubiana di approvare un decreto, in vigore dal 15 al 29 giugno, che taglia le accise sul carburante sino a portare il prezzo di verde o gasolio a un euro al litro.

“Una mossa che colpisce i nostri benzinai – osserva Piccin -, che non possono agire sui prezzi e già avvertono un sensibile calo del volume d’affari. Si tratta, certo, di una misura temporanea, evidentemente tesa a recuperare i clienti della nostra regione dopo il lockdown, e a cui difficilmente si possono trovare soluzioni. Ma si tratta di una questione che riapre il dibattito più generale sul fatto che gli imprenditori della nostra fascia confinaria sono penalizzati rispetto ai vicini sloveni”.

“Forza Italia – ricorda Piccin -, per mezzo della coordinatrice regionale Sandra Savino, prima in qualità di assessore regionale poi di deputata, ha proposto più volte l’istituzione di Zone franche urbane al nostro confine, come già ne sono presenti numerose per lo più nel centro e nel sud Italia. È questa la strada da seguire e anche l’amministrazione regionale deve farsene portavoce. L’individuazione di aree di defiscalizzazione in determinate città e paesi lungo i nostri confini ne favorirebbe la ripresa economica e sociale a fronte dello squilibrio attuale in termini di tassazione e costo del lavoro”.