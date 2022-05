'Biciclettata' della pace del Coordinamento No Green Pass

Lunedì 9 maggio, a Trieste, con partenza alle 17.30 dal Museo della guerra per la pace di via Cumano, nell'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, si terrà una biciclettata collettiva su iniziativa del Coordinamento No Green Pass di Trieste. "Lavoratori, studenti, pensionati e disoccupati sono invitati a partecipare in bici, con giubbetto giallo di sicurezza, portando la bandiera della pace e quella no Green Pass", spiegano gli organizzatori.

"Dopo averci gettato nell'incubo globale dell'autoritarismo pandemico, ora i potenti della terra ci vogliono scaraventare in una nuova guerra mondiale. Il metodo usato è lo stesso: unilateralismo nell'informazione, disciplinamento delle masse dall'alto, ricatti moralistici ("o il condizionatore o la pace"), clima emergenzialista che giustifica un continuo crescendo autoritario. Il laboratorio politico della (non) gestione dell'epidemia è stato prodromico della guerra attuale e dunque anche la nostra ribellione deve confermarsi e svilupparsi", dichiarano. "Alziamo la nostra voce ribelle, in primis contro il governo Draghi e le sue criminali politiche di aumento della spesa militare e di fornitura di armi all'Ucraina. L'industria bellica e il traffico di armi stanno alla pace internazionale come il Green Pass e l'obbligo vaccinale stanno alla salute collettiva".

"Basta spese militari: i soldi pubblici siano spesi per la sanità, l'istruzione e i bisogni delle masse popolari! Vogliamo salute, libertà e pace", conclude il Coordinamento No Green Pass - Trieste.