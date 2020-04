'Bisogna coordinare lo sforzo per la ripresa'

"Quando in Fvg si parla di 'zero tasse' e poi si evidenziano comprensibilmente le difficoltà a sostenere gli oneri dell’autonomia, si rischia di creare cortocircuiti comunicativi e forse anche politici. Qualcuno potrebbe cogliere l’occasione al volo e dare corpo alla strisciante tentazione di eliminare il regionalismo italiano”. Lo scrive in una nota il componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, a proposito delle dichiarazioni dall’assessore regionale al Bilancio Barbara Zilli, la quale ha chiesto la revisione degli “accordi sul contributo alla finanza pubblica tra Regioni autonome e lo Stato".

“In materia di rapporti Stato-Regione – spiega Spitaleri - le parole pesano particolarmente e vanno misurate nella consapevolezza dell’attuale complessa situazione. Proprio in questo momento di ripartenza, tutta la comunità del Fvg è chiamata a uno sforzo progettuale che esalti al massimo tutte le opportunità che l’autonomia statutaria consente: riorganizzando la macchina burocratica regionale, costruendo nuove forme e modalità di investimento nell’economia e nel sociale, intervenendo in maniera massiccia su infrastrutture materiali e immateriali. E – aggiunge - eventualmente pensando di ampliare e dettagliare competenze”.

Per Spitaleri “questo sforzo progettuale, coinvolgendo istituzioni, forze politiche, sociali, economiche, culturali, potrebbe essere coordinato per esempio da chi ha vissuto nelle istituzioni e nell'economia, conosce profondamente il territorio regionale e le sue peculiarità e, anche in questi anni, ha dato prova di saper unire territori ed esigenze”.