'Bisogna dare segnali di speranza a ristoranti, bar e palestre'

Per il Presidente Massimiliano Fedriga "è arrivato il momento di dare segnali di speranza a ristoranti, bar e palestre". Il governatore, anche nel suo ruolo di presidente della Conferenza delle Regioni, su La Stampa fa presente che "le riaperture già in aprile sono una scelta che compete al Governo. Noi proponiamo delle linee guida. Per esempio, le consumazioni in un ristorante, se le fai all'aperto con il giusto distanziamento, riducono drasticamente la diffusione del virus. Oppure, una lezione individuale in una palestra non è detto sia fonte di focolai".

"Penso che piccoli segnali di speranza sia utile darli il prima possibile", rileva ancora Fedriga. "Non stiamo parlando di aperture tout court. Capisco serva la prudenza, ma segnali di speranza è utile darli".

Riguardo alle cosiddette 'isole Covid free' per incentivare il turismo, il Presidente del Fvg ribadisce la sua contrarietà: "Dobbiamo utilizzare un sistema uguale per tutti i cittadini, altrimenti si rischiano tensioni sociali fortissime. Se una Regione, d'accordo con il Governo e la struttura commissariale, vuole derogare al piano nazionale, si assumerà la responsabilità di quelle scelte. Se questo, però, comporta la sottrazione di dosi vaccinali ad altri territori è chiaro che diventa un problema e un conflitto tra Regioni. Io in Friuli Venezia Giulia seguirò il piano vaccinale per fasce d'età e penso che così farà la gran parte delle Regioni. Noi dobbiamo mettere in sicurezza il sistema ospedaliero, e i ricoveri riguardano le persone più anziane".

"La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei Ministri", ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l'incontro al Mise con i rappresentanti di Fipe-Confcommercio, ricevuti dopo l'assemblea straordinaria organizzata in piazza San Silvestro a Roma, in collegamento con 21 piazza d'Italia. Il ministro, pur precisando che non è possibile indicare con certezza una data per le riaperture, ha sottolineato che gli indicatori stanno migliorando e che "presumibilmente maggio sarà un mese di riaperture".

Anche il ministro della Salute Roberto Speranza è dello stesso avviso. Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. E' questa l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che le Regioni sottoporranno giovedì al Governo. Secondo il documento - che aggiorna le linee allegate al Dpcm di marzo - tali indicazioni dovranno essere compatibili con il miglioramento dei dati, anche alla luce di una revisione dei parametri di valutazione sui quali un gruppo di coordinamento delle Regioni sta lavorando. Tra le ipotesi c'è quella di inserire, tra i parametri, il numero di somministrazioni effettuate nelle singole Regioni.

Parallelamente, si prevede anche una regolazione della ripartenza di palestre, cinema, teatri e musei.