'Bisogna governare, non pensare alla campagna elettorale'

“Mi auguro di poter rifare il presidente del Fvg per il secondo mandato, se la coalizione mi sosterrà e se i cittadini mi voteranno”, ha detto il governatore Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su RadioUno.

“Nessuno è stato contento di chiudere, anche se ci sono state valutazioni diverse sulle misure. E’ come durante un temporale: per qualcuno si doveva uscire senza ombrello, perché la tempesta non esiste, ma poi quando esce il sole è giusto chiuderlo. La pandemia non ha colori politici né bandiere. Se la situazione lo permette, sarà il presidente del Consiglio il primo a voler aprire. Noi chiediamo di usare pragmatismo. La pandemia non è un’ideologia e se il virus cambia, anche noi dobbiamo avere la responsabilità di fare le scelte giuste al momento giusto, specie ora che abbiamo l’arma in più dei vaccini”.

Poi, in merito alle frizioni nel Governo, Fedriga ha ribadito che “serve senso di responsabilità di tutti. Non si può governare solo pensando alle prossime elezioni: bisogna avere un progetto per il Paese”.

Parlando poi dei referendum, il governatore si è detto favorevole ai cinque quesiti accolti sulla giustizia, contrario a quelli, comunque bocciati dalla Consulta, su cannabis e eutanasia. “Voterò a tutti i quesiti sì, anche sull'abolizione della legge Severino. Penso che la politica si sia un po' lavata la coscienza facendo delle norme che poi vengono applicate in modo particolare. La politica in primo luogo, anche quando ci sono delle criticità al proprio interno, deve prima di tutto risolverle e allontanare chi compie atti non solo illegittimi, ma anche non consoni a un rappresentante dei cittadini e delle istituzioni. Penso che la moralità della politica debba superare la norma, altrimenti l'applicazione della norma rischia di degenerare e di creare altri problemi".