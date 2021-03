'Bisogna rispettare le regole, ma anche dare speranza'

La Croce Rossa del Fvg ha acquistato e donato alla Regione dieci apparecchiature YH830 Bi-level Pap, ovvero ventilatori per Cpap con maschera facciale, che potranno essere utilizzati in ambito emergenziale sia in ospedale sia per curare i pazienti bisognosi di un ausilio alla respirazione a domicilio.

I dettagli dell'operazione sono stati illustrati in conferenza stampa a Trieste, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi e della presidente regionale della Croce rossa italiana Milena Maria Cisilino.

La numero uno della Croce rossa Fvg ha ricordato il grande impegno dei volontari fin dall’inizio della pandemia, ribadito anche da questa significativa donazione. Ogni macchinario, infatti, ha un valore di mercato che si aggira tra i 10 e i 12mila dollari (8.500-10mila euro).

Riccardi e Fedriga hanno ringraziato l’organizzazione e i volontari per il grane impegno profuso in questi mesi. “La situazione è ancora estremamente difficile”, ha detto il governatore, “come dimostra la forte pressione sugli ospedali e il fatto che ci siano anche persone giovani ricoverate. Colgo quest’occasione per dire ancora una volta grazie al personale sanitario”.

“Come sapete ho detto anche ieri nel confronto Governo-Regioni che dobbiamo dare una speranza e una prospettiva ai cittadini, per racimolare le forze per fare l’ultimo miglio. Siamo presi dalla stanchezza, ma non possiamo mollare ora. Dobbiamo farlo tutti insieme. E’ inutile pensare di dare nuove regole: dobbiamo rispettare quelle che ci sono. Capisco la stanchezza a fronte delle restrizioni, ma con i vaccini un’arma ce l’abbiamo. Grazie al Governo Draghi c’è stato un importante cambio di rotta, ma dobbiamo accelerare per salvaguardare più persone possibile”.