'Bloccasfratti, distinguere i furbetti dai bisognosi'

“Per le morosità maturate prima della pandemia si rimetta mano al bloccasfratti, almeno concedendo ai proprietari di ritornare in possesso dei loro immobili. Un impegno assunto in occasione dell’approvazione del Milleproroghe e rimandato al primo intervento utile. Eppure, la bozza del decreto Sostegno non solo non contiene ristori per i proprietari di immobili che da anni non incassano il canone di locazione, ma neanche lo sblocco delle procedure di rilascio maturate prima dello stato di emergenza. Ci auguriamo si tratti di una bozza magari già superata e che nel testo definitivo si trovi un punto di equilibrio tra le diverse esigenze, partendo dalla distinzione tra furbetti dell’affitto e locatari realmente in difficoltà a causa della pandemia”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.