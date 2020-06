'Blocco sloveno dei natanti, Fvg tra le regioni più danneggiate'

"Il blocco sloveno ai natanti italiani è l'ennesimo atto avverso nei confronti dell’Italia. Ciò accade per l’incapacità del Governo di tutelare il territorio nazionale dalle decisioni discriminatorie dei Paesi di confine”. E’ quanto si legge nell’interrogazione presentata dal deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, al ministro degli esteri, Luigi Di Maio.

“Dall’inizio dell’epidemia - prosegue Rizzetto - l’Italia è stata destinataria di comportamenti sleali che non hanno ricevuto idonee iniziative di contrasto. Il blocco che vuole imporre Lubiana ai natanti al di sotto dei dieci metri, determinerà un forte danno al turismo nautico, soprattutto del Fvg che è tra le regioni leader del settore. Ancora una volta viene inflitto un duro colpo alla possibilità di portare avanti ragionevoli relazioni tra Italia e Slovenia. Chiediamo un intervento del ministro Di Maio affinché venga individuata una tempestiva soluzione che salvaguardi l’Italia dall'assurda limitazione al traffico nautico come disposto dalla Slovenia”, conclude il deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia in Fvg.