'Bocciata la nostra proposta sul Bonus energia'

"Mentre le questioni energetiche e quelle relative alla sostenibilità ambientale sono centrali per famiglie, imprese e Comuni, la Giunta Fedriga e il centrodestra stanno a guardare. È necessario un colpo di reni per dare le attese risposte che, invece, anche in occasione della legge di Stabilità, sono mancate". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni.

"Consapevoli delle difficoltà che stanno affrontando i cittadini, le imprese e le amministrazioni locali, ma soprattutto coscienti degli annunciati ulteriori rincari dell'energia, in occasione della legge di Stabilità approvata nei giorni scorsi abbiamo avanzato una serie di proposte. Attraverso un pacchetto di emendamenti avevamo chiesto il ripristino straordinario del bonus energia erogato ai possessori di carta famiglia, a suo tempo cancellato dall'assessore Rosolen".

"Inoltre, proprio per fronteggiare il maggior costo delle forniture che complica la quadratura dei bilanci degli enti locali avevamo anche suggerito di creare un fondo ad hoc per aiutarli a compensare l’aumento delle bollette e far sì che non venisse scaricato sui cittadini, come accaduto, invece, a Pordenone dove il sindaco ha triplicato l’addizionale Irpef. Inoltre, accanto a questi aiuti riteniamo importante risolvere il problema in modo strutturale, favorendo il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili", continua Conficoni.

"Nulla di fatto: purtroppo la logica di parte ha prevalso sull’interesse della comunità e il centrodestra ha bocciato le proposte solo per non dare soddisfazione al Pd. Resta il rammarico che a fronte di una Stabilità ricca, con ben 260 milioni in più rispetto all'anno precedente, si sarebbero potute dare ulteriori risposte a un problema molto sentito e attuale, del quale purtroppo il centrodestra in Regione ha preferito disinteressarsi invece che affiancare l’azione del Governo Draghi".