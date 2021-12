'Bocciato l'immobilismo sulle tematiche ambientali'

"SviluppoImpresa e Fusilâts di Çurçuvint: due provvedimenti rilevanti che emergono tra le attività consiliari del 2021, anche se in maniera completamente diversa. La cosa che più ci lascia perplessi, invece, è lo scarso coraggio, se non addirittura l'immobilismo, manifestato rispetto alle politiche ambientali, mentre è necessario intensificare le azioni al fianco degli Enti locali". Questi i temi principali sottolineati nell'analisi di fine anno dal capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo.

"SviluppoImpresa - afferma l'esponente del Patto - spicca dal punto di vista delle risorse e del modello economico, dopo aver trovato l'unanimità da parte dell'Aula con un'attività di ascolto meritoriamente portata avanti dall'assessore Sergio Emidio Bini. C'è stata una condivisione del percorso e anche il coraggio per garantire sostegno ai negozi di prossimità con i meccanismi dei buoni spesa sui quali avevamo già presentato una proposta di legge. L'altra norma, anch'essa votata all'unanimità, raccoglie la mobilitazione di gran parte della società civile della montagna e dell'intero Fvg, prima Regione in Italia a mobilitarsi per la restituzione all'onore ai fucilati della prima Guerra mondiale. Un'azione di stimolo anche verso per il Parlamento".

Forte rammarico, evidenzia Moretuzzo, è legato alle tematiche ambientali che richiedono "un'accelerazione verso il Green Deal europeo e la transazione ecologica. Invece, rileviamo più slogan che interventi concreti e anche l'ipotesi di risultare Regione pilota sui temi della neutralità carbonica con 5 anni di anticipo rispetto gli obiettivi posti dall'Unione europea vede in realtà poche azioni degne di nota. Infine, preoccupano anche le politiche sulla casa che continuano a finanziare la progettazione di nuove abitazioni con ampio consumo di suolo".

"Le proposte da noi avanzate anche in occasione dell'ultima Finanziaria rispetto gli incentivi per le imprese sul tema energetico - ricorda il capogruppo del Patto - non sono state raccolte dall'assessore competente e dalla Maggioranza, cadendo nel vuoto. Alla pari degli appelli a fare più attenzione sugli investimenti per il settore turistico, dove si finanziano impianti sciistici a bassa quota contro le evidenze scientifiche sui cambiamenti climatici e, tra qualche anno, dovranno essere dismessi".

Relativamente al 2022, per Moretuzzo "l'ambito sul quale bisogna lavorare è quello degli Enti locali, sia individuando soluzioni per ovviare alla situazione drammatica legata al personale, sia per lo stop alle collaborazioni tra Enti con uffici sguarniti e impossibilitati ad adempiere al proprio ruolo a supporto delle richieste che arrivano dalle comunità".

"Un passaggio importante - conclude l'autonomista - sarà la nuova norma sugli appalti per la quale abbiamo depositato già 3 anni fa una pdl. Speriamo che l'assessore Pizzimenti la faccia sua e che il dibattito venga avviato quanto prima, perché avere una nuova norma sui lavori pubblici sarà fondamentale anche per utilizzare al meglio le risorse che arriveranno dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), insieme a quelle che la Regione mette a disposizione dei Comuni attraverso la concertazione".