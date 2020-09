'Bollo auto, nessuno sconto per le ecologiche'

"Oltre un anno fa, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che autorizzava ad applicare esenzioni sulle tasse automobilistiche, il presidente Fedriga si era affrettato ad annunciare il taglio del bollo sulle vetture ecologiche e di famiglie a basso reddito. Per ora, purtroppo, resta solo l'ennesima dichiarazione su tematiche ambientali e non solo, senza un riscontro reale". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni firmatario di un interrogazione alla Giunta regionale con la quale si chiede a che punto sono gli approfondimenti tecnico-giuridici in merito alla competenza per introdurre anche in Fvg le agevolazioni sul bollo auto per i veicoli ecologici, come già fatto da altre regioni.

"Già da tempo, con modalità differenti, ben 12 Regioni si sono dimostrate amiche delle ibride, applicando esenzioni e riduzioni del bollo per queste automobili a basse impatto. A un anno di distanza dalle dichiarazioni del presidente Fedriga, è utile capire se la sentenza della Corte Costituzionale può essere applicata anche in Fvg o se, per superare i paletti che ci impediscono di passare dalle parole ai fatti, è stato intrapreso un percorso finalizzato all’acquisizione della competenza in materia di tasse automobilistiche coinvolgendo la Commissione Paritetica".

L'auspicio, per Conficoni, è che "quanto prima si possa emulare quanto in altre regioni avviene già, con l'abbattimento del bollo auto nei primi anni di immatricolazione del veicolo". In tema di veicoli a basso impatto, Conficoni ricorda infine che "al momento sono a secco i contributi regionali in questo settore. Se davvero si vuole sostenere la svolta green, anche questo già annunciato, si pensi anche a rifinanziare gli incentivi, visto che sono rimaste congelate circa 500 domande".