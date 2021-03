'Bonificare le vecchie discariche'

Svuotare le vecchie discariche per rifiuti, recuperando spazi e preziosi materiali, si può ed è pure conveniente. Ne è certo l’eurodeputato della Lega Marco Dreosto che sul tema ha presentato un’apposita interrogazione alla Commissione. "Bruxelles dovrebbe approfondire la questione del landfill mining, un sistema diffuso in varie parti del mondo, grazie al quale è possibile una bonifica alternativa delle discariche ormai sature", ha dichiarato a tal proposito Dreosto.

Si tratta, di fatto, dell’asportazione di quanto gettato in questi siti nei decenni passati. Speciali protocolli tecnologici garantiscono un’esecuzione degli scavi in costante sicurezza per gli operatori e per le comunità limitrofe, anche sul fronte delle prescrizioni igienico – sanitarie. “Un tempo si era soliti buttare in un’unica soluzione ogni tipologia di scarti", ha spiegato nel proprio documento l’esponente della Lega. "Grazie a una serie di consolidati know how, appare oggi possibile rimettere nel circuito del riciclo plastiche, metalli, vetro e persino terre rare. L’Unione europea deve quindi incentivare, anche attraverso delle forme di co-partenariato, i progetti che vanno in questa direzione”.

Oltre all’aspetto puramente economico e occupazionale, Dreosto ha evidenziato la possibilità di smaltire in modo maggiormente ecosostenibile i materiali pericolosi che dovessero essere intercettati durante gli interventi di svuotamento, come le pile esauste, in grado di sversare percolato inquinante anche dopo numerosi anni.