'Borgo stazione, il Prefetto ha accolto il nostro appello'

“Gratificante apprendere che il Prefetto abbia accolto il nostro appello. Non sorprende che l’opposizione tenda a dare un’interpretazione fantasiosa dei fatti. Capita a tutti di non capire o, meglio, fingere di non capire. A loro capita più spesso, ma la pazienza per spiegare non ci manca”. Così Loris Michelini, vicesindaco di Udine, esprimendo “vera soddisfazione per la risposta fornita dalle istituzioni rispetto a quanto proposto da questa amministrazione. Non stiamo giocando a mettere le bandierine per rivendicare una primogenitura sul tema della sicurezza. Vogliamo risolvere un problema molto sentito dai cittadini e non possiamo prescindere da una fattiva collaborazione con tutti i soggetti deputati a garantire la sicurezza pubblica. È bene ricordare che abbiamo ereditato una situazione piuttosto complessa sotto il profilo sociale e nessuno, al netto della propaganda, può pensare che i problemi si cancellino con un colpo di spugna”.

Ancora Michelini: “Accanto al tema della sicurezza, è necessario affrontare il fenomeno dell’inclusione sociale in modo composto e strutturato. Sarebbe importante che anche l’opposizione svecchiasse il repertorio delle polemiche e prendesse atto che stiamo cercando di affrontare il problema nel modo più esteso e completo possibile.