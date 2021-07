'Borgo stazione, togliere le panchine è una non-soluzione'

La questione Borgo Stazione interessa da vicino anche la Cisl di Udine, che proprio all’angolo tra via Ciconi e via Percoto ha le sue sedi, dove quotidianamente decine di persone, anche di uno dei quartieri più discussi della città, si recano per consulenze e servizi.

“Tocchiamo ogni giorno con mano la vita del quartiere – esordisce la coordinatrice della Cisl territoriale, Renata Della Ricca – ma riteniamo che rimuovere le panchine di via Leopardi sia una non-soluzione, un atto che alla fine non procurerà risultati apprezzabili, se non quello di penalizzare la popolazione residente. Penso, invece, che il quartiere andrebbe maggiormente valorizzato dal punto di vista della partecipazione attiva, coinvolgendo le persone in tutte quelle attività positive che già vengono organizzate, come, ad esempio, la festa delle magnolie cui anche la Cisl partecipa da sempre e che favoriscono l’inclusione. Attività che permettono di conoscersi, di capirsi meglio e di trovare le chiavi per trarre vantaggio da una multiculturalità, che deve essere considerata una ricchezza e un valore aggiunto, oltre che un dato di fatto della nostra epoca”.

"Parimenti – si legge in una nota della Cisl udinese – vanno potenziati i controlli, e ben venga l’intervento in questo senso: è fuor di dubbio che la legalità rimane un punto fermo, imprescindibile. Legalità intesa come osservanza delle leggi e delle regole che attendono al vivere civile, sia nel campo privato, sia in quello lavorativo: è per questo che salutiamo con favore il potenziamento dei controlli anche sulle condizioni e la regolarità del lavoro nei tanti negozi ed attività che animano il quartiere e che, ben venga, danno occasioni lavorative anche ai giovani”.

“Ci aspettiamo – conclude Della Ricca – che l’apertura del presidio di Polizia locale in via Leopardi possa rappresentare un’efficace risposta di sicurezza e un deterrente soprattutto per lo spaccio di droga. Ma resta il fatto che la vivibilità del quartiere e la sua sicurezza non necessitano solo di interventi di polizia e repressivi, ma anche di controlli soprattutto preventivi e di iniziative volte a far sentire i cittadini della zona, italiani e stranieri, parte di una comunità”.