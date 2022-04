'Budoia avrà un'area giochi inclusiva'

"Qualche giorno fa, è stata portata in Consiglio comunale la mozione in merito alla proposta di realizzazione di un'area giochi inclusiva all'interno del campo sportivo di Budoia", commenta soddisfatto il consigliere Marco Giaretta (Lega), promotore dell'iniziativa. "Finalmente Sindaco e Maggioranza hanno votato a favore della nostra mozione e, quindi, appena sarà emanato un bando regionale adatto allo scopo, il progetto sarà realizzato".

"Purtroppo non ho potuto consegnare di persona le firme raccolte (sarà mia premura farlo al prossimo Consiglio comunale), ma un doveroso ringraziamento va a tutto il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier per l'impegno a far conoscere meglio il mondo dell'inclusione sociale delle persone con disabilità fisica e sensoriale, grazie anche alla presenza del presidente della Consulta di Pordenone Sergio Raimondo, alle persone intervenute ai nostri gazebo di Budoia e Dardago, portando anche esperienze personali, a testimonianza che anche il nostro Comune non è indifferenze a queste tematiche".

"Il nostro intento - conclude Giaretta - è quello di costruire un comune più attento alle esigenze della cittadinanza e dei suoi visitatori. Il 29 marzo deve essere inteso come punto di partenza di questo percorso. L'opposizione vigila sull'operato della maggioranza e, se può, corregge e propone per il bene della collettività".