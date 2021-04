'Buttrio, minoranza sempre presente in Commissione'

"Quanto riferito dalla Giunta di Buttrio in merito all'approvazione del bilancio non corrisponde al vero", denuncia Davide Villani, consigliere di minoranza del Gruppo Consiliare Sincerotto Vive Buttrio. "Sono state rilasciate dichiarazioni mendaci e lesive nei miei confronti. Preciso che ho sempre partecipato attivamente ai lavori della Commissione temporanea istituita a inizio pandemia e che le più importanti iniziative intraprese dalla stessa sono frutto anche di miei suggerimenti, come si può evincere dai vari verbali depositati presso il Comune".

"Vorrei precisare che l'articolo 34.3 del Regolamento comunale cita Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del Bilancio Preventivo, del Consuntivo dell’Esercizio precedente e per l’assestamento. Quindi, in sede di Consiglio si sarebbe dovuto discutere solamente del bilancio e non di altri punti non inerenti, presenti invece nell'ordine del giorno. Sempre del medesimo Regolamento cito l'articolo 35 Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, avuto riguardo all'urgenza di tale modifica".

"Quindi, l'applicazione del Regolamento è stata, e spero vivamente di sbagliarmi, una mera scusante in quanto forse non c'è mai stata la volontà di rispondere alle nostre interrogazioni. Ricordo, inoltre, che esse sono state depositate rispettivamente l'8 febbraio e il 17 marzo", conclude Villani, che è vicepresidente della Commissione temporanea per contrastare gli effetti causati dalla diffusione del Covid 19.