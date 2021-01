'Calano i sinistri, le compagnie restituiscano i benefici ottenuti'

“Non è accettabile che, mentre la gran parte delle imprese italiane sono in ginocchio, le compagnie assicurative beneficino lautamente grazie al calo dei sinistri registrato nel 2020. Si parla di una cifra che si avvicina al miliardo e mezzo di euro, che non ha avuto ripercussioni sul prezzo della RC Auto. Con il prossimo decreto si chieda alle compagnie di restituire ai clienti o alla collettività l’enorme risparmio ottenuto”. Lo scrivono in una nota i deputati di Forza Italia Roberto Novelli e Paolo Russo commentando i dati resi pubblici oggi dall’Unione nazionale Consumatori e annunciando un pacchetto di emendamenti che saranno presentati in sede di conversione del decreto Ristori 5.

“Secondo l’Ivass al 30 settembre il risparmio per le compagnie ammontava a circa 1,3 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti gli ultimi tre mesi dell’anno, di cui due con forti limitazioni agli spostamenti lunghi, chiusura dei locali serali e coprifuoco dalle 22 alle 5, ore drammaticamente correlate ai sinistri gravi. I dati di oggi ci confermano quanto ogni assicurato ha constatato personalmente: il risparmio previsto sui premi della RC Auto si è limitato in media a un misero 0,8%, cioè neanche 5 euro a famiglia. In occasione della conversione in legge del prossimo decreto – spiegano i deputati – ripresenteremo gli emendamenti bocciati dalla maggioranza nei mesi scorsi con cui chiedevamo alle compagnie assicurative di restituire i benefici conseguiti tramite sconti sulle polizze o in alternativa un contributo di solidarietà pari a 30 euro a polizza Auto emessa per creare un fondo dotato di oltre un miliardo di euro da destinare alle categorie più danneggiate”, concludono Novelli e Russo.