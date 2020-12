'Capodanno, stare uniti e non perdere la fiducia'

"A nome del Partito democratico, per l'anno nuovo auguro a tutta la comunità regionale di essere ancora più unita e di non perdere mai la fiducia, nelle forze, nella solidarietà e nell'intelligenza che ci hanno già fatto superare prove durissime. Supereremo anche questa prova, sconfiggeremo il Covid e ripartiremo, stando nel posto che ci spetta, tra le Regioni più sviluppate d'Europa". È l'espressione augurale formulata dal segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, in occasione della fine del 2020 e dell'Anno Nuovo.

"L'anno che si chiude - continua Shaurli - è stato pesantissimo, lo sappiamo tutti, troppo spesso per averlo vissuto sulla nostra pelle o su quella dei nostri affetti. Rivolgiamo quindi mente e impegno alle cose da fare, diamo il meglio di noi stessi, per essere parte della ripresa. E non dimentichiamo mai il dovere della solidarietà, del sostegno a cittadini e imprese in difficoltà. Solo se non lasceremo nessuno indietro, solo se sapremo continuare ad essere comunità e non sommatoria di interessi individuali, faremo assieme i passi decisivi per uscire dalla crisi economica e sociale creata dalla pandemia. Ce la faremo se l’obiettivo sarà sempre il bene comune, se non cederemo alla tentazione della propaganda e del consenso demagogico. Come sempre il Pd farà la sua parte, proponendo soluzioni con responsabilità e collaborando se possibile. Restando alternativa reale al governo regionale".

"L'augurio che rivolgo in particolare ai democratici - aggiunge Shaurli - è di darsi e dare nuovo slancio alle attività sui territori, stando sempre tra i cittadini. Non solo perché ci attendono elezioni amministrative importanti, ma perché mai come ora l’impegno civile deve essere esercitato per e con i cittadini.Questo momento richiede a tutti, ma in particolare a chi ha passione politica, di profondere le energie migliori. Quindi - conclude - buon lavoro e buon Anno Nuovo!".