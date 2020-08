'Carburanti: Gradisca, Farra, Moraro e Mariano in fascia uno'

“Seppur le recenti conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia, Jean Richard De La Tour, sono incoraggianti, poiché propongono alla Corte di respingere il ricorso per la violazione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, di fondamentale importanza sarà la sentenza al ricorso della Commissione europea. Infatti, con la certezza che il regime agevolato applicato in Friuli Venezia Giulia potrà continuare, sarà possibile avviare quel percorso di miglioramento della legge regionale 14/2010 per superare le iniquità e garantire risposte più corrispondenti alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei territori più penalizzati”.

Questo il commento del consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, che, a proposito dell’esclusione dei Comuni di Gradisca di Isonzo, Farra di Isonzo, Moraro e Mariano del Friuli dalla Fascia 1 dello sconto carburanti aggiunge: “Personalmente ritengo pienamente condivisibile il proposito dei quattro sindaci di incontrare l’Assessore regionale all’Energia, Fabio Scoccimarro, per quanto di mia competenza, farò il possibile affinché ciò avvenga il prima possibile. L’auspicio è che queste municipalità possano essere in futuro ricomprese nella Fascia 1, vista anche la loro vicinanza al confine con la Slovenia”.

“L’impegno anche su questo fronte – conclude Bernardis – sarà massimo, a giorni attendo di poter avere l’ufficialità per un incontro fra i portatori di interesse e il presidente Massimiliano Fedriga per delineare insieme la strategia migliore al fine di riportare nella casse dello Stato, quindi della Regione, ingenti risorse che continuano a riversarsi copiose al di là del confine e quindi ad impoverire le nostre comunità locali”.