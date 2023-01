'Carburanti, il Governo reintroduca lo sconto sulle accise'

“La destra ci ripensi e reintroduca lo sconto sulle accise: abbia il coraggio di ammettere davanti agli italiani che sua è la scelta di far aumentare il prezzo dei carburanti e faccia retromarcia. La speculazione è smentita da un pezzo di Governo, mentre un altro pezzo di Governo grida ‘al lupo’ e alza cortine fumogene per nascondere che benzina e gasolio sono aumentati perché sono aumentate le accise. Intanto i soldi escono dalle tasche degli italiani. Patiscono famiglie normali e chi viaggia per lavoro, vive nell’incertezza una spina dorsale della nostra economia come l'autotrasporto, che specie in territori di confine come il Friuli Venezia Giulia subisce la concorrenza dei Paesi dell'est, favorita anche dai bassi prezzi sloveni del carburante”. Lo afferma la capogruppo Pd in commissione Affari europei al Senato Tatjana Rojc, in merito all’ipotesi sostenuta da esponenti del Governo, che l’aumento dei prezzi del carburante sia dovuto a manovre speculative.