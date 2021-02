'Carburanti, inutile l'osservatorio prezzi Fvg'

"Un osservatorio sui prezzi del carburante esiste già a livello nazionale, ma solo l'assessore non lo sa. Non si capisce, quindi, che senso abbia farne un doppione regionale". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, ricordando che "l'osservatorio del ministero dello Sviluppo economico ha proprio l'intento di monitorare i prezzi che i gestori hanno l'obbligo di comunicare per ogni tipologia di carburante erogato".

"Un veicolo di trasparenza sui mercati e di tutela per i consumatori - così lo definiscono gli esponenti pentastellati - che serve a comprendere, per esempio, come nel vicino Veneto i prezzi siano mai a volte inferiori rispetto quelli regionali, nonostante lo sconto".

"Invece di inventarsi strumenti che ci sono già, bisogna mettere mano al sistema degli sconti, come chiediamo già dalla scorsa legislatura, rendendo il meccanismo più equo - aggiungono Dal Zovo e Sergo - con contributi destinati alle categorie meno abbienti. Fino a poche settimane fa ci è sempre stato detto che non era possibile, perché sulla norma pendeva il giudizio della Corte di Giustizia europea. Ora, però, non esiste più questo ostacolo: perciò, è urgente e necessaria una rivisitazione della legge che porti reale aiuto ai cittadini, evitando nel contempo il turismo del pieno".

"Se l'obiettivo è dare un sostegno alle famiglie, si investa di più sulla rottamazione dei veicoli o sugli incentivi di riconversione, in modo da non sostenere in eterno le fonti fossili. Si potrebbero così destinare le risorse risparmiate - concludono i consiglieri del M5S - a vere politiche green che, altrimenti, rimangono solo sui titoli dei comunicati stampa dell'assessore".