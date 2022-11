'Carburanti, Vajont ancora escluso dallo sconto maggiorato'

“Sinceramente sono rimasto deluso dall’atteggiamento di chiusura dell’assessore regionale Fabio Scoccimarro che, a gennaio 2021, aveva garantito per iscritto una revisione della norma sui carburanti. La modifica della legge c’è stata, ma Vajont continua a non godere dello sconto maggiorato rispetto a tutti gli altri Comuni della Pedemontana e della fascia collinare del Friuli Venezia Giulia”.

Il consigliere comunale e già assessore di Vajont, Fabiano Filippin, commenta così l’ennesima esclusione del suo Comune da quelli che possono contare su tariffe più agevolate alle stazioni di servizio. La questione va avanti da decenni: per un errore tecnico, il municipio alle porte di Maniago è sempre risultato in fascia 2 e il timore che Bruxelles potesse impugnare l’intera disposizione sullo sconto ha impedito alla Regione di modificare la lista.

A gennaio 2021 la Corte di giustizia europea ha, però, stabilito che le disposizioni locali sull’abbassamento del prezzo alla pompa non violassero i principi comunitari. “Ho subito contattato Scoccimarro perché si sistemasse l’inghippo e conservo ancora la sua mail con cui ci garantiva una rapida modifica", precisa Filippin. "A Vajont ci siamo fidati di quella garanzia scritta e io ingenuamente l’ho trasmessa a tutti i cittadini che mi chiedevano chiarimenti. Invece, pochi giorni fa ecco l’ennesima doccia fredda. Ringraziamo il consigliere Emanuele Zanon che ha segnalato l’anomalia del nostro Comune e ha cercato fino all’ultimo di variare il testo in discussione. Siamo di fronte a una discriminazione oltre che a un nonsenso logico: Vajont appare come un’enclave colorata di blu in un’area rossa che da Caneva si sposta in Carnia e arriva alla pianura udinese”.

La speranza di Filippin è che il problema venga risolto almeno in via amministrativa con un apposito regolamento.