'Caro bollette, serve una moratoria'

Una moratoria per il 2022 per le bollette di gas ed energia elettrica di famiglie e attività economiche. È quanto ha chiesto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, al premier Draghi e a una serie di altri soggetti, per evitare possibili conseguenze pesanti a causa dell'aumento esponenziale dei costi delle materie energetiche.

"Apprezzo la promessa del presidente del consiglio Draghi di affrontare a breve il problema- attacca Ziberna- ma i tempi stringono e per famiglie ed imprese si avvicinano le scadenze per il pagamento delle bollette che molti non riusciranno ad onorare. La moratoria permetterebbe di prendere tempo per programmare interventi adeguati ad affrontare questa emergenza. In sostanza si dovrebbe sospendere il pagamento delle bollette per quest'anno rinviandolo almeno di 12 mesi se non di 24, con rateizzazioni nel 2023 e 2024 senza oneri ulteriori. Bisogna bloccare subito questa spirale".

La richiesta è stata inviata anche al ministro dell'economia Daniele Franco, al segretario generale di Arera, l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, al presidente supplente di Ausir, Marcello Del Zotto e, per conoscenza, al governatore Fedriga.

Non è l'unica proposta che ha effettuato. Insieme ai colleghi di Monfalcone, Anna Cisint, e di Cormons, Roberto Felcaro, il primo cittadino di Gorizia ha ribadito al premier Draghi, la necessità di intervenire con urgenza, con forza e con decisione per calmierare gli aumenti tramite lo stanziamento di risorse adeguate e non solo direttamente su famiglie e imprese, ma anche per "salvare" i bilanci del Comuni ovvero i servizi per illuminare e riscaldare uffici, scuole, strutture sportive che rischiano di non poter essere coperti.

"È evidente che prima di ridurre il sociale taglierei tutto il resto, niente più assunzioni, contributi alle associazioni, culturali o sportive che siano e via elencando. Una situazione drammatica e per evitare che ciò accada insieme ai colleghi chiedo la possibilità che, in analogia a quanto già consentito nell'ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, una quota dell'avanzo di gestione, che pertanto i Comuni già posseggono, possa essere utilizzata immediatamente per le spese correnti in un'ottica di sostegno concreto alla comunità in difficoltà".

"Con riferimento specifico agli Enti va precisato che molti di essi hanno già approvato i bilanci e si troveranno a dover assestare le previsioni entro luglio e a finanziarle con avanzo di amministrazione, se disponibile; quelli in fase di redazione dovranno coprire un incremento di spesa ormai certa senza capacità di finanziamento, se non con la contrazione, comunque non sufficiente, di altre spese non obbligatorie che rappresentano una quota minima dei bilanci correnti".

"A tale intervento andrebbe, ovviamente, affiancata una strategia a medio termine volta a calmierare i prezzi dell'energia, anche in considerazione dei fondi stanziati con il Pnrr. Quindi - conclude il sindaco - non ci limitiamo alla protesta ma facciamo anche proposte cui si può far fronte con risorse già disponibili. Speriamo che questo appello venga accolto".