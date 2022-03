'Caro carburanti, da Roma servono risposte immediate'

Il consigliere regionale Emanuele Zanon, sollecitato da cittadini e imprenditori, si dichiara preoccupato per il costante aumento del prezzo dei carburanti: “La scarsità di materie prime e il conflitto in Ucraina, con le conseguenti tensioni internazionali, stanno provocando un aumento generalizzato dei prezzi. Il prezzo dei carburanti sta crescendo giorno dopo giorno, impattando negativamente sui redditi dei cittadini e sui bilanci delle imprese, generando una spirale inflazionistica che deve essere arrestata o contenuta con provvedimenti urgenti da parte del Governo”.

“Nelle zone pedemontane e montane, il caro carburanti e il caro bollette si fanno sentire ancora di più, per motivi climatici e per l’evidente difficoltà a utilizzare i servizi di trasporto pubblico che sono tarati per la mobilità scolastica o di prossimità, ma non per quella su medie e lunghe distanze, quelle che buona parte dei cittadini devono percorrere per recarsi per esempio al lavoro, all'ospedale o all’università. Servono risposte immediate, altrimenti rischieremo un impoverimento generalizzato e un’ulteriore spinta migratoria verso le città", conclude Zanon.