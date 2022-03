'Caro carburanti, serve un'intervento rapido'

"Se è vero come è vero che la libertà ha un prezzo non definibile in termini economici, è altrettanto vero che famiglie e imprese devono quotidianamente fare i conti con i rincari sulle bollette e con i prezzi esorbitanti dei carburanti. Un salasso che deve essere bloccato subito. E non è sufficiente dire che c’è chi sta speculando: serve agire, ad esempio cancellando la tassa sulla tassa rappresentata dall’IVA sul prezzo della benzina già caricato delle accise, oltre che mettendosi al tavolo con i presunti speculatori. Al ministro Cingolani, capace e competente, oltre che la delega alla alla transizione ecologica occorre dare quella alle transazioni economiche, quelle che si ridurranno drasticamente se non si interviene rapidamente", scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.